Valerio Antonini non molla: “Siamo tranquilli. Repesa e Alibegovic ancora sotto contratto, li porteremo davanti alla giustizia sportiva”

Valerio Antonini non molla, anzi rincara la dose dopo il duro comunicato della sua Trapani Shark arrivato nella giornata di ieri. In un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, il patron del club siciliano si è detto tranquillo nonostante le inquietanti voci che circondano la sua squadra da ormai un paio di settimane. Non solo: ha anche dichiarato che, sebbene Jasmin Repesa e Amar Alibegovic abbiano lasciato Trapani, restano sotto contratto e non sono liberi di firmare e giocare altrove. Antonini ha detto che porterà entrambi davanti alla giustizia sportiva e che chiederà a Repesa “danni pesantissimi”, definendolo “umanamente ingestibile”.

“Il progetto va avanti tranquillamente e siamo tranquilli di poter dimostrare le nostre ragioni nelle sedi opportune. Alibegovic non è assolutamente libero, manderemo una diffida legale per qualsiasi attività al di fuori del contratto. Lui e Repesa hanno mandato una lettera per dire che si ritengono liberi dai contratti perché dicono che i pagamenti sono avvenuti non nelle date che dicono i loro procuratori. Li porteremo davanti alla giustizia sportiva, anche quella civile per Repesa per chiedergli danni pesantissimi: il miglior coach in A ma umanamente ingestibile, non è la prima volta che fa gesti così. I giocatori sono pagati, non fino a ottobre come saremmo tenuti a fare: fino al 3 dicembre. E in questi giorni pagheremo l’F24 di settembre e ottobre. Si va avanti, con la spada di Damocle dell’iniziativa della procura federale di rimettere in gioco l’iscrizione al campionato, illegittima secondo me perché si basa sempre sulla storia dei crediti su cui siamo già stati penalizzati” le parole di Valerio Antonini alla Gazzetta.

Il presidente della Trapani Shark ha poi ribadito di aver pagato tutte le pendenze, anzi anche di più, e di rivolere indietro i 5 punti di penalizzazione inflitti alla sua squadra: “Le somme per cui sono stato truffato sono state interamente ripagate, non una rateizzazione richiesta dall’Agenzia ma un ravvedimento operoso, pur non concordando su nulla, voluto da noi proprio per l’iscrizione al campionato. La compensazione l’abbiamo pagata tre volte invece di una: dal cassetto fiscale risulta un debito Iva, non Irpef e Inps per cui c’è stata penalizzazione. Ho mandato tutto alla procura e aggiungeremo una memoria difensiva, l’obiettivo è riavere tutti i punti“.

Foto: Trapani Shark