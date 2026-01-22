Valerio Antonini: “Oggi in tanti la prenderanno in quel posto…”. Poi il TAR rigetta il ricorso della Trapani Shark

Doveva essere una giornata importante, in senso positivo, per il Trapani Calcio secondo quanto scritto da Valerio Antonini su Facebook. Il patron granata, la cui squadra di calcio rimane in gioco in Serie C nonostante i 15 punti di penalizzazione, aveva promesso che “in tanti” l’avrebbero “presa in quel posto”.

“Mi sa che oggi se la prenderanno in quel posto in tanti, dai tantissimi trapanesi che stanno aspettando con ansia la nostra esclusione ai vari Binda e colleghi di merende; sono convinto sempre di più che la verità trionferà , che per di più nella FIGC non c’è la stessa voglia della FIP di calpestare regolamenti e di fare alla fine invece chiarezza su un tema troppo delicato e complesso. Sono sempre più fiducioso che alla fine riavremo tutti i punti e che a giugno avrò due titoli in serie A per Basket e serie C per il Calcio” ha scritto Antonini su Facebook, ribadendo quindi di essere convinto che entrambi i club verranno riabilitati nei prossimi mesi e addirittura la Trapani Shark potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie A.

In realtà per la Trapani Shark è arrivata una cattiva notizia: il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso del club per l’annullamento del -4 in classifica deciso nel maggio 2025, ovvero la primissima penalizzazione inflitta alla squadra granata per il discorso dei crediti d’imposta.

Più positive le notizie per il Trapani Calcio: l’udienza del TFN che avrebbe potuto significare la fine della stagione granata è stata rimandata al 9 marzo. La prossima data importante diventa quindi il 16 febbraio, termine ultimo entro il quale le società di Serie C devono pagare le spettanze del terzo bimestre, ovvero quelle di novembre e dicembre 2025.