Valerio Antonini “punisce” gli ultras togliendo striscioni e tamburi, ma vuole chiudere la polemica

Quella di ieri sera per la Trapani Shark è stata una partita di festa, con la vittoria su Trieste segnando 131 punti e stabilendo vari record per il campionato italiano. I siciliani, ora a 3 vittorie consecutive in Serie A e di nuovo primi in classifica momentaneamente, sembrano essere uscite da quella spirale negativa che solo poche settimane fa sembrava poter compromettere la stagione e il futuro di Jasmin Repesa in panchina. Proprio dal possibile esonero di Repesa, sempre negato in realtà per vie ufficiali dal club, era nata una polemica tra Valerio Antonini e i gruppi di tifo organizzato trapanese.

Polemica che ha raggiunto il proprio culmine ieri sera, quando agli ultras è stato impedito di portare megafoni, striscioni e tamburi all’interno del PalaShark. “Nostro malgrado e non sapendo il perché, constatiamo che questa sera non avremo a disposizione l’attrezzatura per poter dare il nostro solo contributo nel tifo e nel sostegno alla squadra. Striscioni, tamburi, bandiere e megafoni sono stati rimossi dalla loro normale postazione al PalaShark. Tiferemo e sosterremo la squadra con il solo aiuto delle nostre forze, mani e voci, e chiediamo a tutti di essere insieme a noi un’unica voce per portare i nostri ragazzi alla vittoria” avevano scritto gli ultras in un comunicato prima della gara.

La risposta di Antonini è arrivata dopo il match, nel consueto tweet di commento alla partita. “Voglio inoltre chiudere definitivamente le polemiche che ovviamente in questa città non possono mancare. Se stasera sono state CONFERMATE decisioni già comunicate durante la settimana era per stigmatizzare la gravità dei fatti compiuti durante Trapani Varese e per la mancanza di rispetto nei miei confronti tenuta da alcuni durante un incontro nei miei uffici in settimana. Ma la colpa è anche mia. Non avrei dovuto spingere questa discussione così avanti. I ragazzi domani potranno utilizzare di nuovo lo striscione ed il materiale che per questa partita si è lasciato fuori, con l’impegno a rispettare la società, i giocatori e colui che ha reso possibile questo miracolo sportivo, ossia il sottoscritto. Convivenza e rispetto reciproco” ha scritto il patron granata su X.

Foto: Trapani Shark