Valerio Antonini scende in campo: “Vogliamo creare una classe politica fatta di giovani”

Valerio Antonini ha tenuto oggi la prima conferenza stampa ufficiale in vista della stagione 2025-26 della Trapani Shark. La prossima annata sarà caratterizzata da uno slogan che strizza già l’occhio alla politica: “Make Trapani Great Again”, una semi-citazione al “Make America Great Again” diventato famoso con Donald Trump. E Antonini ora ha annunciato una vera e propria discesa in campo.

“L’unica possibilità è creare qualcosa complementare al lavoro fatto in questi due anni, e che crei le condizioni per creare a Trapani un movimento politico legato al fare e al far fare. Ho avuto contatti con diverse realtà politiche del territorio, i nomi che vediamo a destra, sinistra, per quanto rispetti la professionalità, penso ci sia una carenza troppo forte per le esigenze di questo territorio. E quindi annuncio che insieme al mio gruppo abbiamo deciso di creare un movimento politico di cui mostreremo a breve nome, logo e altre informazioni. Un movimento politico in cui io sarò un po’ il mentore, colui che dall’alto cercherà di creare una classe politica nuova, di giovani con voglia di fare, precise caratteristiche di cosa devono avere e non avere. Persone credibili, che vogliono fare, realizzare, come io ho fatto nel settore sportivo. Sono convinto che così non potremo andare avanti ancora, onde evitare che non ci siano più le condizioni, questa nascita di questo movimento è oggi fondamentale. Evidentemente l’aspetto sportivo rimane fondamentale” ha dichiarato Antonini, che nell’ultimo anno ha avuto vari scontri con l’amministrazione comunale di Trapani per il progetto della Cittadella dello Sport.

Il nuovo movimento fondato da Antonini e dai suoi collaboratori si chiamerà “Futuro – Il Nuovo Rinascimento”, ma lui non sarà candidato sindaco: “Non mi candido a sindaco, l’intento è quello di individuare un profilo che proponga un programma serio e credibile e che avrà totalmente in mio appoggio. Sarà, lo assicuro ai cittadini, una persona con le idee chiare su ciò che si può fare e quello che non si può fare. Mi sento molto liberale, come Berlusconi, sono molto concreto, essendo un imprenditore. Di lui mi ispirano tante cose che ha fatto ma io sono un piccolo imprenditore, non ho la sua portanza. Al momento mi limito a creare qualcosa in questo territorio sperando che, nel tempo, si possano ampliare gli orizzonti a livello regionale e nel Sud Italia. Qui si tratta di mettere in campo azioni concrete e, quindi, bisogna creare le condizioni per farlo”.