antonini trapani

Valerio Antonini si rifà vivo: “Io in fuga? Si sarà confuso con il coach…”

Home Serie A News
Francesco ManziLascia un Commento su Valerio Antonini si rifà vivo: “Io in fuga? Si sarà confuso con il coach…”

Valerio Antonini è tornato a farsi sentire dopo interi giorni di silenzio sui social. Il patron della Trapani Shark, al centro delle notizie sportive per la complicata situazione societaria e gli addii ormai certi di Jasmin Repesa e Amar Alibegovic, ha twittato per rispondere a chi lo accusava di stare “scappando”. Antonini ha infatti pubblicato lo screen di una foto postata su Facebook da un utente, scattata all’aeroporto, negando che si trattasse di una fuga e precisando che invece era solo un viaggio di lavoro da Palermo a Parigi.

Nel farlo, Antonini ha di nuovo attaccato Repesa, come già fatto nel duro comunicato pubblicato dal club siciliano. In viaggio di lavoro da Palermo per la Francia. Un povero demente ha pensato di pubblicare una foto facendo pensare ad una fuga. Da una parte la pochezza mentale di certa gente mi fa sorridere. Si sarà confuso con il Coach, quello che amava il popolo” ha commentato l’imprenditore.

Foto: Trapani Shark

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

alibegovic trapani

Trapani Shark, Amar Alibegovic saluta: “Gli accordi vanno rispettati”

Francesco Manzi
antonini trapani

La Trapani Shark rompe il silenzio: attacco durissimo a Repesa e risposta alle “malelingue”

Francesco Manzi
repesa trapani

Trapani Shark, è fuga: Repesa e il vice hanno lasciato l’Italia, in dubbio la partenza per Treviso?

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.