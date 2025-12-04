Valerio Antonini si rifà vivo: “Io in fuga? Si sarà confuso con il coach…”

Valerio Antonini è tornato a farsi sentire dopo interi giorni di silenzio sui social. Il patron della Trapani Shark, al centro delle notizie sportive per la complicata situazione societaria e gli addii ormai certi di Jasmin Repesa e Amar Alibegovic, ha twittato per rispondere a chi lo accusava di stare “scappando”. Antonini ha infatti pubblicato lo screen di una foto postata su Facebook da un utente, scattata all’aeroporto, negando che si trattasse di una fuga e precisando che invece era solo un viaggio di lavoro da Palermo a Parigi.

Nel farlo, Antonini ha di nuovo attaccato Repesa, come già fatto nel duro comunicato pubblicato dal club siciliano. “In viaggio di lavoro da Palermo per la Francia. Un povero demente ha pensato di pubblicare una foto facendo pensare ad una fuga. Da una parte la pochezza mentale di certa gente mi fa sorridere. Si sarà confuso con il Coach, quello che amava il popolo” ha commentato l’imprenditore.

In viaggio di lavoro da Palermo per la Francia. Un povero demente ha pensato di pubblicare una foto facendo pensare ad una fuga 🤣🤣. Da una parte la pochezza mentale di certa gente mi fa sorridere. Si sarà confuso con il Coach, quello che amava il popolo. Stay tuned pic.twitter.com/hgHORCQlg3 — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) December 4, 2025

Foto: Trapani Shark