Valerio Antonini torna all’attacco: “Maiorana presidente LNP è una MACCHIA per la Federazione!”

Valerio Antonini e Francesco Maiorana, siamo all’ennesimo atto di una guerra che va avanti ormai da un anno, da quando la Trapani Shark militava in Serie A2. Oggi il presidente granata è tornato all’attacco, condividendo su X un articolo che parlava del suo Daspo nonostante l’argomento fosse datato, risalente a diversi mesi fa.

Antonini, che ha confuso la fonte taggando Sportando invece di PianetaBasket, prima se l’è presa col sito perché l’articolo è stato pubblicato a pochi giorni dall’inizio della Coppa Italia di cui Trapani potrebbe essere protagonista, dicendo che più fanno queste cose più lo “gasano”, poi si è accorto che in realtà la reale fonte fosse il sito stesso di LNP.

A quel punto l’attenzione di Antonini si è spostata su Maiorana, secondo lui vero mandante dell’articolo su LNP, pensato proprio per danneggiarlo. “Che lui sia a capo della LNP dopo quello che ha fatto lo scorso anno è una macchia assoluta della Federazione. Non posso pensare che un uomo dell’intelligenza del Presidente Petrucci possa continuare a sopportare questi atteggiamenti. E come detto riportando oggi una notizia di ottobre alla vigilia della Final Eight di Coppa; Ho già denunciato penalmente questo signore ma non mi darò tregua finché non verrà rimosso da un incarico che non può e non deve assolutamente occupare!” ha scritto Antonini su X, lanciando anche l’hashtag #FuoriMaioranaDalMondoDelBasket.