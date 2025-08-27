Valerio Antonini, Trapani Shark: “Scudetto? Il mio OBIETTIVO! E rimarremo a giocare al PalaShark”

La Trapani Shark si prepara a vivere una stagione che promette scintille. L’obiettivo dichiarato dal presidente Valerio Antonini è ambizioso: portare lo Scudetto alla Trapani Shark e consolidare il progetto sportivo della città. L’entusiasmo è alto e le prime indicazioni dal campo fanno ben sperare.

Un inizio promettente: Ford, Allen e il sogno Scudetto

La squadra ha già centrato la sua prima vittoria stagionale in un’amichevole, nonostante l’assenza di diversi giocatori. I nuovi acquisti hanno impressionato positivamente, come ha sottolineato Antonini:

“Abbiamo visto Ford e Allen a grandissimi livelli. Credo che il livello complessivo della squadra si sia alzato tantissimo. Una volta che anche Amar, Paul, Riccardo e JD avranno completato il reintegro, questa squadra diventerà veramente competitiva per lottare ancora più concretamente per lo Scudetto, che è il mio obiettivo principale”.

Il rientro dei titolari renderà la Trapani Shark ancora più solida. Le ambizioni non si fermano al campionato italiano: anche in Champions League la squadra vuole spingersi oltre.

“Certamente c’è la Champions, che cercheremo di giocare al massimo delle nostre potenzialità. Lì l’obiettivo è arrivare il più in alto possibile. Però il mio sogno resta quello di regalare uno Scudetto a questa città e a questi tifosi”.

Il PalaShark al centro del Progetto

Un altro punto fermo riguarda il futuro del Palashark, la casa del basket trapanese. Antonini è stato chiaro:

“Rimarremo a giocare al PalaShark, ma non perché il Comune di Trapani ci debba fare un favore. È una scelta necessaria per rispettare la tifoseria, chi ha sottoscritto l’abbonamento e per tutelare i milioni di euro già investiti. Questi sarebbero messi a grave rischio se il Comune continuasse con questa posizione sulla convenzione”.

Il presidente ha ribadito il suo impegno per la città, ricordando quanto fatto per lo sport trapanese:

“È possibile che l’imprenditore che ha salvato lo sport in questa città, portandolo al professionismo sia nel basket che nel calcio, debba essere trattato così? Ho portato la squadra di basket in semifinale Scudetto e ristrutturato impianti pubblici con i miei soldi”.

Una visione a 360 gradi per Trapani

Sotto la guida di Antonini, il Trapani Shark respira un’aria nuova, fatta di professionalità e motivazione.

“Ho incontrato i giocatori prima dell’allenamento. Sono tutti stramotivati, strafelici, stracontenti. Si trovano in un ambiente super professionale. Lotterò fino alla fine per contrastare chi ostacola la crescita di Trapani. Voglio portare un cambiamento a 360°, che non riguardi solo lo sport ma anche le istituzioni della città, con idee fresche e innovative”.

La Trapani Shark di Valerio Antonini si avvia a una stagione ricca di ambizioni e responsabilità: la lotta per lo Scudetto, il legame indissolubile con il PalaShark e l’impegno sociale verso la comunità. Sotto la guida di Valerio Antonini, Trapani sogna di scrivere una pagina storica nel basket italiano.

