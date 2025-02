Valerio Antonini: “Vedo troppe cose che non mi piacciono. Arbitri? Siamo siciliani, siamo abituati”

Dopo la sconfitta subita dalla Trapani Shark contro la Pallacanestro Trieste nelle Final Eight di Coppa Italia, il presidente granata Valerio Antonini ha espresso il suo forte disappunto riguardo alla prestazione della squadra e alla gestione tecnica. Antonini ha sottolineato come la partita fosse ormai nelle mani della Trapani nel finale, ma che una gestione inadeguata, soprattutto per quanto riguarda i cambi, abbia compromesso il risultato finale.

Il presidente ha evidenziato un pattern ricorrente nelle ultime partite, in cui la squadra tende a crollare nei momenti decisivi. Ha espresso insoddisfazione per alcune scelte tecniche e per la gestione complessiva della partita, esordendo ai microfoni di PianetaBasket con: “Comincio a vedere troppe cose che non mi piacciono”.

Il numero uno di Trapani ha anche accennato a un possibile nervosismo all’interno della squadra, suggerendo che potrebbe essere necessario un “reset psicologico” per affrontare al meglio le prossime sfide. Pur riconoscendo le responsabilità dell’allenatore Jasmin Repesa, ha però sottolineato che le colpe sono condivise tra staff tecnico e giocatori, invitando entrambi a riflettere sugli errori commessi ed escludendo l’esonero del coach.

“È stata gestita male con cambi secondo me fatti nel modo meno ideale possibile. Una squadra molto nervosa, probabilmente il manico comincia a essere fragile. Ultima partita di Repesa? No, no! Il problema non è Jasmin, probabilmente bisogna resettare psicologicamente, ne abbiamo perse 5 delle ultime 9. Ovviamente anche l’allenatore ha le sue responsabilità. È il caso che tutti resettino, i giocatori per errori clamorosi che fanno e il coach anche per alcune scelte che non stanno pagando. Questa è una partita, il basket è così. Arbitri? Abbiamo visto cosa significa quando in una fase decisiva di gioco ti cominciano a fischiare tutto il fischiabile. Lo sapevamo, lo avevo detto ai giocatori. Meglio farli tirare perché possono sbagliare rispetto ad entrare minimamente a contatto, perché ti fischiano il fallo. Purtroppo siamo siciliani, paghiamo questo scotto. C’è poco da fare” ha detto Valerio Antonini.

Queste dichiarazioni seguono altre esternazioni critiche di Antonini nelle ultime settimane. Dopo una sconfitta contro la Vanoli Cremona, tra le peggiori squadre di Serie A in questi mesi, aveva espresso la sua delusione per la prestazione della squadra, definendola “la più brutta partita dell’anno” e sottolineando la necessità di maggiore umiltà da parte di alcuni giocatori. Nonostante le parole del presidente non è da escludersi qualche provvedimento, magari un ritorno sul mercato nelle prossime settimane.

Foto: Trapani Shark