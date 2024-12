Vanoli Cremona, salta la panchina di Demis Cavina

Si interrompe alla 13° giornata di campionato il rapporto tra la Vanoli Cremona e coach Demis Cavina. Il club lombardo, penultimo in classifica con sole 2 vittorie, ha annunciato l’esonero del tecnico arrivato nel 2022 e artefice della promozione in A e delle vittorie di Coppa Italia e Supercoppa LNP.

Questa la nota della società cremonese:

Vanoli Basket Cremona comunica di aver sollevato Demis Cavina dall’incarico di head coach della prima squadra.

Si conclude così un percorso iniziato 3 stagioni fa in A2, quando – sotto la guida di coach Cavina – la Vanoli Basket Cremona ha conquistato Supercoppa, Coppa Italia e Campionato, ottenendo per la prima volta lo storico triplete di LNP e ritrovando, dopo un solo anno, la Serie A LBA.

La società desidera ringraziare Demis Cavina per aver scritto una pagina importante della storia biancoblu e per la professionalità dimostrata in queste stagioni, augurandogli il meglio per le prossime tappe della sua carriera.

Al momento, la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a coach Pierluigi Brotto, che ha indossato da giocatore la maglia Vanoli ed ha svolto il ruolo di assistente allenatore nelle ultime quattro stagioni. Al suo fianco, continuerà il lavoro di Carlo Campigotto in qualità di assistant coach.

