Vaqueros de Bayamon, dopo Gallinari e McGee arriva un altro colpo dalla NBA

I Vaqueros de Bayamon sembrano la squadra da battere nella stagione di BSN che sta per iniziare in Porto Rico. La squadra portoricana ha ingaggiato Danilo Gallinari e JaVale McGee nella offseason, ma a pochi giorni dall’inizio della stagione regolare ha aggiunto un terzo colpo: si tratta di Chris Duarte, guardia della Repubblica Dominicana che arriva da 4 stagioni di NBA in cui ha totalizzato 177 partite.

Duarte è stato scelto con la 13° chiamata assoluta al Draft 2021 dagli Indiana Pacers, realizzando tra l’altro 13.1 punti di media nella sua prima stagione NBA. Poi un lento declino, il trasferimento prima a Sacramento e infine a Chicago: con i Bulls in questa RS ha giocato solo 17 partite con 2.1 punti di media. Il resto del tempo Duarte lo ha passato in G League, prima di essere tagliato poco più di un mese fa.

Ora una nuova avventura fuori dalla NBA a soli 27 anni: i Vaqueros de Bayamon, che esordiranno il 20 marzo, hanno i loro nuovi Big Three. A cui va poi aggiunto l’esperto Renaldo Balkman, 40 anni, 221 partite NBA tra New York Knicks e Denver Nuggets dal 2006 al 2012.