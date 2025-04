Varese, 50 secondi che distruggono una stagione. Contestazione e tensione dopo la gara

Varese rischia di essersi giocata la salvezza gettando alle ortiche la doppia cifra di vantaggio contro Cremona, capace di sbagliare tutto il possibile… a 50 secondi dalla fine. Da lì in poi, il disastro.

Il +7 a 50” dalla sirena e qualche chiamata arbitrale discutibile — come i tre tiri liberi concessi a Cremona per un fallo di Alviti a 6.4” dalla fine — diventano quasi un dettaglio di contorno. Perché la vera fotografia della serata è quella sirena a fine overtime: non solo la fine della partita, ma l’inizio della contestazione del pubblico, indirizzata direttamente all’Amministratore Delegato, Luis Scola, che lascia il suo posto a 25 secondi dalla fine.

Tensione alle stelle e confusione palpabile nei corridoi della Itelyum Arena. L’aria è pesante come raramente si era vista da queste parti, nonostante più volte la Openjobmetis sia trovata a lottare per non retrocedere nelle ultime stagioni. È finita anche la pazienza dei vertici societari, di chi solitamente osserva con distacco ma che stavolta non ha nascosto nervosismo e amarezza. Nei corridoi restano brandelli di carta dei separé che dividono la sala stampa dagli uffici della società: doveva essere la serata della rinascita, rischia invece di trasformarsi in quella in cui Pallacanestro Varese scrive — forse in modo irrimediabile — il proprio destino. Tutto in appena 50 secondi.

Decisioni sbagliate, una dopo l’altra. Mitrou-Long che, invece di gestire il possesso, si inventa un tiro a tre metri dal canestro. Hands che giochicchia, esagera, e spara una tripla senza senso. In conferenza stampa coach Kastritis — legittimamente — difende i suoi, rivendicando il lavoro fatto nei 38 minuti precedenti. Ma poi arriva il black-out: cinquanta secondi di smarrimento che sembrano l’emblema di una stagione in cui le scelte giuste sono state rare, e quelle sbagliate fin troppo frequenti.

La calma è finita, la pazienza è arrivata al limite. È un terremoto. Che scuote — e scuoterà — Varese nel giorno in cui avrebbe dovuto e potuto allontanarsi dalla zona rossa. E invece ci è dentro. Fino al collo. Ora più che mai.