Varese, a volte ritornano: trattativa con Colbey Ross

L’MVP della scorsa stagione di Serie A potrebbe tornare in Italia e soprattutto indossare la maglia della Pallacanestro Varese. Secondo La Prealpina, il club biancorosso sarebbe infatti in trattativa per firmare Colbey Ross, point guard americana che in estate, dopo la Summer League NBA, si era accasata al Buducnost disputando in EuroCup. Con la formazione montenegrina però Ross ha visto ridimensionate tutte le proprie statistiche, che parlano di appena 5.2 punti e 3.1 assist di media in coppa.

Ross potrebbe ora tornare a Varese, dove nella scorsa stagione era stato il miglior giocatore del campionato con 17.5 punti e 7.5 assist di media in LBA. La OJM non ha iniziato benissimo la stagione, attualmente ha solo 6 punti in campionato, al penultimo posto davanti alla sola Brindisi. Varese è già intervenuta sul mercato nelle scorse settimane prendendo Skylar Spencer al posto Willie Cauley-Stein (ancora formalmente non tagliato). È probabile che, se Ross venisse ingaggiato, a lasciargli il posto sia Vinnie Shahid.