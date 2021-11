Varese ad alta intensità per la seconda vittoria consecutiva

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE – BERTRAM DERTHOMA BASKET TORTONA: 85-76

(25-20, 18-18, 23-14, 17-24)

Varese torna a vincere anche alla Enerxenia Arena nell’anticipo della nona giornata di LBA. La squadra di coach Vertemati domina Tortona tirando col 53% da due, il 46% da tre e giocando per la maggior parte della partita una difesa ad uomo di alto livello. I padroni di casa vanno subito sopra nel punteggio, tengono salda la leadership cavalcando gli alti e affrontando a viso aperto anche i momenti più delicati della partita come il parziale di 15-1 con cui i ragazzi di coach Ramondino ritornano in gara nel quarto quarto dopo essere stati sotto di 24 punti di distacco a fine terzo periodo. Beane MVP della partita con 23 punti (5/10 da tre), Jones 21 e un doppio 14 per Kell e Gentile. Per la Bertram 22 di Sanders, 21 di Wright e 12 di Daum.

La gara

Si svolge tutto sottocanestro l’inizio del primo quarto. Varese va subito a punti con Gentile e Sorokas trovando l’appoggio dei tiratori con due triple di Jalen Jones ed Anthony Beane, dall’altra parte Tortona fatica a prendere le misure. Mani fredde, comincia con uno 0/4 al tiro la partita della squadra ospite che però prende le misure passata la metà di quarto. 12 dei primi 14 punti arrivano dai grandi ex: Cain si piazza sotto il ferro facendo 3/5, Wright sgancia due bombe consecutive e poi si aggiunge anche Sanderss con 6 punti che porta il punteggio sul 24-20.

Varese è propositiva, energica. In difesa è ben organizzata e in attacco riesce a far girare bene la palla. Il buon momento porta i suoi frutti perché la squadra di coach Vertemati produce un parziale di 18-0 a cavallo tra primo e secondo quarto che le permette di allungare sul 34-20 e costringe coach Ramondino a fermare i giochi. Dal timeout, la Bertram esce con l’intenzione di forzare gli avversari a giocare con il suo ritmo riuscendo a strappare un paio di palle perse frutto della frenesia, in qualche occasione – varesina. Negli ultimi tre minuti del secondo quarto infatti, gli uomini in maglia nera tagliano lo svantaggio coi punti di Cannon, Wright (12) e Daum (10) per il 43-38.

Se Tortona prova ad imporre il proprio il gioco, i biancorossi rispondono dettando il proprio ritmo. L’approccio della squadra di casa è migliore degli avversari nell’energia e nel rendimento che accendono il pubblico dell’Enerxenia Arena: Jones inchioda al ferro, Kell va in doppia cifra combattendo a rimbalzo offensivo, Sorokas, Gentile e De Nicolao combinano 9 punti di fila per allungare sul 64 a 47 appena varcato l’ultimo minuto del terzo quarto.

E’ all’inizio del quarto periodo che la compagine di casa incide e chiude la partita. Le armi sono le stesse che le hanno permesso di costruire il distacco: difesa interna e tiro da tre punti. Ancora una volta è Beane a dare un contributo importante da oltre l’arco disegnando due parabole che per la sua squadra equivalgono all’80-57 con una metà di parziale ancora da giocare. Nella propria metà campo, la squadra di Vertemati ripete quanto di buono mostrato nel terzo quarto tenendo gli avversari al 40% da due; nonostante il blackout, Tortona non smette di giocare e trova un parziale di 15-1 che ad un minuto e mezzo dalla fine la porta sul -10 (81-71), ma completare la rimonta è impossibile, anche se Varese è entrata in riserva.

Tabellino

Varese: Kell 14+9 rimbalzi, Gentile 14, Amato 2, Beane 23, Sorokas 8+7 rimbalzi, De Nicolao 3, Librizzi NE, Virginio NE, Ferrero 0, Jones 23+9 rimbalzi;

Tortona: Wright 21, Cannon 6, Taverneli 0, Filloy 6, Mascolo 0, Severini 0, Sanders 22, Daum 12, Cain 8, Macura 3, Rota NE, Mortellaro NE;