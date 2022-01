Varese, Adriano Vertemati esonerato

Quella a Bologna, domenica sera, è stata l’ultima partita di Adriano Vertemati da capo allenatore della Pallacanestro Varese. La sconfitta contro la Fortitudo è stata decisiva per il futuro dell’ex assistente di Trinchieri al Bayern Monaco, ma pare che a giocare un ruolo decisivo ci siano anche altri fattori.

Ovviamente l’ultimo posto in classifica (4 sconfitte in fila) e tra gli altri anche una discussione accesa, come riporta La Prealpina nell’edizione odierna, tra Vertemati e Marcus Keene nel post partita di domenica sera. Non ci sono certezze su chi possa essere la prossima guida della Openjobmetis al momento: Maurizio Buscaglia, Sergio Hernandez (nome già sentito in quel di Varese all’inizio della stagione, ex allenatore della Nazionale Argentina di Luis Scola) e Tom Bialazewski.

In particolare l’ultimo sembra aver attirato maggiormente l’attenzione del “General”, dopo che i due hanno avuto modo di lavorare insieme all’Olimpia Milano nella stagione 2019/20 (Bialazewski era assistente di coach Ettore Messina). Nella giornata di oggi dovrebbero giungere aggiornamenti.