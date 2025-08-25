Varese sceglie Allerik Freeman: contratto in prova, biennale in caso di conferma

La Pallacanestro Varese ha scelto di puntare su Allerik Freeman per rinforzare il reparto esterni. Guardia americana di 191 centimetri per 91 chili, Freeman non è un volto nuovo del basket europeo – e nemmeno di quello italiano. Nel 2022/23 ha vestito la maglia della Reyer Venezia, chiudendo con 12.2 punti di media, mentre in precedenza aveva calcato palcoscenici importanti come l’Eurolega con l’ASVEL (2020/21), oltre a esperienze in Turchia con il Bursaspor e in Russia con il CSKA Mosca.

Giocatore solido in difesa e attaccante di primo livello, in carriera non è mai sceso sotto il 43% dal campo e il 39% da tre punti, arrivando anche a toccare i 20 punti di media nel 2019. Numeri che raccontano di un realizzatore costante, ma che si accompagnano a una parentesi di inattività: Freeman, infatti, è fermo da un anno dopo la rottura del tendine d’Achille e aver disputato solo 14 partite con il Buducnost nella seconda parte della stagione 2023/24 (5.7 punti di media).

Per questo motivo Varese ha scelto la strada della prova fino al 30 settembre, così da permettere a coach Kastritis e allo staff di valutare condizione fisica e rendimento in pre season (che comincia venerdì 29 nella classica amichevole contro Sam Massagno a porte chiuse). In caso di conferma, per lui pronto un contratto biennale, con clausola di uscita in caso di chiamata da parte di club impegnati nelle coppe europee.