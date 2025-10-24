Varese, arriva Iroegbu. E Kastritis sprona la OJM: “Serve energia e voglia di vincere”

Venerdì. Programmi e previsioni. La Openjobmetis cerca un lampo. Dopo le batoste contro Milano e Reggio Emilia, coach Ioannis Kastritis descrive una settimana di grande intensità negli allenamenti della squadra, la prima con il roster al completo. Sembra impossibile, ma è così, perché con l’infortunio di Renfro (che continua a migliorare a livello fisico) in preseason, Varese non è mai riuscita a esprimersi al 100% fino a questo punto della stagione.

Eppure sembra già tempo di cambiamenti. Mentre la OJM rifinisce i piani per il match di sabato sera contro l’Aquila Trento (ore 20), la dirigenza avrebbe trovato in Ike Iroegbu (ha vinto con Valencia la Supercoppa spagnola) il sostituto di Stefan Moody – regolarmente sul parquet del Campus con la squadra, ma prossimo all’uscita. Coach Kastritis non commenta le voci di mercato. In un momento alquanto delicato, la sua concentrazione è soltanto sulla squadra: disciplina, metodo e fiducia nel lavoro. Tre capisaldi in cui continuare ad avere fede alla vigilia della sfida contro l’attuale seconda forza del campionato.

“Ci manca soltanto un clic per portare in partita quello che stiamo facendo in allenamento. Non penso si possa individuare facilmente qual è il problema, ma sono sicuro che tutto il duro lavoro che stiamo facendo darà i suoi risultati”

Coach K prosegue motivando la squadra:

“Non abbiamo scuse, dobbiamo comunque trovare delle soluzioni per arrivare al risultato. Con energia, giocate dure e desiderio di vincere: è questo che dobbiamo mostrare in campo. Troveremo il modo per fare questo passo”

Trento – sconfitta contro Ankara nel quarto turno di Eurocup in settimana – non è un’avversaria semplice: in LBA è 1a per plus/minus, 2a per punti segnati ed è tra le migliori per percentuali del campo, tirando con il 56.2% dall’area e 39% da oltre l’arco. Una motivazione in più. Coach K aspetta quel passo: determinazione, carattere e voglia di vincere.





