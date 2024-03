Varese assapora il colpo con 37 punti Nico Mannion, Bilan e Massinburg decisivi per Brescia

Pallacanestro Openjobmetis Varese – Germani Brescia: 92-95

(22-21, 26-23, 19-28, 25-23)

Brescia espugna l’Itelyum Arena nel finale con un Miro Bilan da 25 punti, 11 assist e 5 rimbalzi tornando al primo posto della classifica di LBA. Varese va vicinissima al colpaccio con 37 punti di un Nico Mannion da 6/9 da tre punti, ma non basta per completare la rincorsa di Varese.

Partenza in quarta per Varese che sfrutta il calore del proprio pubblico per accendere subito la partita. 14-5 dei biancorossi in un lampo: 5/6 nei primi 6’ minuti con 4/4 di Gabe Brown. Della Valle e Bilan faticano, ma Brescia riesce comunque ad accorciare e mettersi in partita con la propria fisicità arrivando al 34 pari (solo 3/6 dall’arco). La difesa della Leonessa però non ha fatto i conti con un Nico Mannion on fire, autore di 15 punti (su 20) prima dell’intervallo. Il secondo tempo è ancora più serrato con Varese che insiste col tiro da tre ma la Germani è veloce a mettere la propria impronta sulla gara. Miro Bilan è il fulcro delle azioni offensive bresciane: coi suoi 19 punti e 10 assist raggiunge la doppia doppia alla fine del terzo quarto aiuta Brescia a raggiungere il +8 (64-72). La OJM è coriacea e non molla: quando Brescia prova a fuggire, la squadra di coach Bialaszewski trova sempre il modo di reagire. McDermott e Brown fanno 79-80 e quando il match entra negli ultimi 2’ succede l’impossibile. CJ Massinburg prima e Christon poi fanno +4 dall’arco sull’84-89, poi Mannion fa 3/3 ai liberi e aggiunge anche una tripla in tuffo verso il canestro a 1.4” dalla fine per il 92-93. Dopo i liberi decisivi di Amedeo Della Valle, Nico sfiora il buzzer beater da fondo campo: la rincorsa di Varese finisce così dopo una grande battaglia.

Tabellino:

Varese: Gilmore 2, Mannion 37, Spencer 12, Woldetensae ne, Zhao ne, Moretti 5, Virginio ne, McDermott 12, Besson 10, Okeke 0, Brown 14;

Brescia: Christon 14, Gabriel 3, Bilan 25 e 11 assist, Burnell 13, Massinburg 12, Tanfoglio ne, Della Valle 10, Petrucelli 12, Cournooh 4, Akele 2, Porto ne;