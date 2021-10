Varese, Conti si dimette: “Senza chiarezza io non lavoro. Scola AD? Tempi e modi hanno inciso anche sulla squadra”

Andrea Conti non sarà più il Direttore Generale della Openjobmetis Varese. In seguito alla conferenza stampa di Adriano Vertemati dopo la brutta sconfitta contro la Unahotels, è stato lo stesso Conti ad annunciare le proprie dimissioni spiegando che l’ipotesi di lasciare il ruolo era già sorta un mese e mezzo fa.

“Complimenti a Reggio e al coach, onestamente mi vergogno per il risultato casalingo e per il modo in cui abbiamo approcciato la partita. Da un mese e mezzo covavo questa cosa e la dico con estrema serenità: io da domattina non sarò più Direttore Generale della squadra. Non vado troppo nel dettaglio, sembra da codardi dire questa cosa dopo una sconfitta, ma io ho sempre messo la faccia in tutto e mi dispiace, mi commuovo. Vertemati è un grande e qua sarà sostenuto da Scola e dalla proprietà. Qualche giocatore qua invece dovrebbe cambiare faccia. Non c’è mai stata chiarezza e io così non lavoro. La situazione di Scola ha inciso, ma due persone che svolgono lo stesso mestiere non servono. Io mi faccio da parte, come di conseguenza. Aggiungo che questa cosa ha destabilizzato anche la squadra”

Finisce quindi dopo quattro stagioni l’esperienza di Conti nel ruolo di General Manager della Openjobmetis Varese. Il suo posto passa quindi, giudicando dalle parole di Conti, solo nelle mani di Luis Scola il quale, da un mese e mezzo, è diventato Amministratore Delegato della società.