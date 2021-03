Varese e Caja risolvono il contratto, il coach firma con Reggio Emilia

Pallacanestro Varese e Attilio Caja risolvono consensualmente il contratto, questo quanto comunicato dalla società varesina questa mattina tramite i canali ufficiali. Entrambe le parti hanno messo la firma sulla fine ufficiale di una storia che per il coach – che ha guidato la squadra per cinque stagioni – riparte da Reggio Emilia.

Dopo l’esonero di Antimo Martino, avvenuto nella serata di ieri, la Unahotels ha messo sotto contratto il tecnico pavese dopo l’ok della FIP: è servita una deroga della Federazione senza cui Caja non avrebbe potuto accettare il tesseramento di Reggio Emilia, stando all’articolo 146 (“il tesseramento di un capo allenatore è considerato in esclusiva, dunque lo stesso non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento e ha durata di una stagione sportiva”) poiché non revocato dalla società varesina dopo l’esonero del coach avvenuto a Supercoppa Italiana in corso, nei 7 giorni antecedenti la prima giornata di campionato. Un’azione che, secondo l’articolo 147, avrebbe permesso ad Artiglio di firmare invece senza problemi con la nuova società.

Grazie alla rescissione contrattuale e alla firma di Caja con Reggio Emilia, le casse della Openjobmetis possono respirare considerando che la validità del contratto dell’ormai ex coach varesino sarebbe stata valida fino al 2022: il primo scontro, fondamentale in ottica salvezza per entrambe le squadre, avverrà l’11 aprile.

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.