Varese eliminata al preliminare di BCL: passa lo Cholet

Dopo aver vinto per un soffio ai quarti contro l’FMP Belgrado, l’Itelyum Varese va KO nelle semifinali dei Preliminari di Basketball Champions League contro lo Cholet. Nel match pomeridiano, i biancorossi si sono dovuti arrendere 96-88 contro i francesi.

Ancora una volta il miglior marcatore di Varese è stato Sean McDermott, con 27 punti, mentre a differenza della partita precedente è rimasto un po’ in ombra Willie Cauley-Stein (7 punti, 12 rimbalzi e 3/6 dal campo).

Varese è rimasta in partita per tutto il primo tempo, terminato con lo Cholet a +5, ed ha dominato il terzo periodo arrivando al 30′ anche avanti di 6. Le triple di Goudou-Sinha hanno ripreso la squadra di Bialaszewski, incapace di segnare per i primi 4′ del quarto quarto. L’Itelyum è tornata in parità, ma lo spartiacque della partita sono stati i 5 punti consecutivi dello Cholet con TJ Campbell e Sako, parte di un parziale finale di 10-2 che ha lanciato i francesi al passaggio del turno.

Nella finale di questo mini-torneo, lo Cholet affronterà la vincente di Brindisi-Heroes Den Bosch (in campo mentre scriviamo).

Cholet: Campbell 23+8 assist, Blakes 13, Sako 12.

Varese: McDermott 27, Moretti 15, Woldetensae 13.

