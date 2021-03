Varese, il GM Conti: “Squadra sempre sul pezzo. Ero ottimista prima e adesso ancora di più”

Anche il GM della Pallacanestro Varese Andrea Conti ha commentato la vittoria dei varesini contro Sassari facendo eco alle parole di soddisfazione di coach Bulleri.

“Una vittoria frutto delle due ultime settimane di allenamento, specie col recupero di Beane. Si è vista la bella faccia di tanti, la squadra è rimasta sempre sul pezzo. Ero ottimista prima e lo sono ancora di più dopo questo successo frutto di un prova difensiva di altissimo livello. Bravi tutti, piccoli e lunghi, ma spendo una parola per Ruzzier: magari non farà sempre 17 punti, ma se gioca con questo piglio in difesa e in attacco per noi è determinante”

Fonte: La Prealpina

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.