Varese, i test molecolari confermano i 12 casi positivi

I test molecolari hanno confermato quanto era già risultato nella mattinata di sabato scorso. I dodici membri del ‘Gruppo Squadra’ positivi sono risultati tali anche in seguito ai test eseguiti nella giornata di ieri e dovranno continuare la loro quarantena. Questa la note ufficiale della Pallacanestro Varese che non ha specificato chi sono i membri positivi e le condizioni di salute. L’unico di cui si conosce la positività è Luis Scola, la cui positività è stata subito resa nota dalla stampa argentina.

Ecco la nota ufficiale della società.

Pallacanestro Varese comunica che i tamponi molecolari effettuati nella mattinata di ieri hanno confermato la positività al Covid-19 per dodici soggetti appartenenti al Team Squadra.

Il club biancorosso ha confermato per questi soggetti tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato immediatamente le autorità competenti.

La situazione sanitaria dei componenti del Team Squadra risultati negativi verrà tenuta sotto controllo giorno per giorno.

Foto: sito ufficiale Pallacanestro Openjobmetis Varese

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.