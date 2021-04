Varese, il GM Andrea Conti: “Contro Treviso prova offensiva super di tutti”

Dopo la bella vittoria della Pallacanestro Varese sul campo di Treviso, anche il GM Andrea Conti ha detto la sua su quella che coach Bulleri ha definito “una partita di grande livello”.

“Prova offensiva super, spendo parola per tutti perché ognuno ha fatto qualcosa di importante. Adesso bisogna prepararsi al meglio contro Trieste, peccato che manchino solo due partite alla fine del campionato dopo averne vinte 7 delle ultime 10. Vogliamo chiudere bene in casa per la società, per i tifosi e per noi che vorremmo coronare una stagione veramente impegnativa con successo in grado di ripagarci di tanti sacrifici. Dedichiamo la vittoria a Dodo Colombo, non abbiamo potuto farlo mercoledì e Giovanni Pierantozzi, nostro caro tifoso”

Fonte: La Prealpina

