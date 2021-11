Varese interviene sul mercato: in arrivo Marcus Keene

Pallacanestro Varese molto vicina al colpo sul mercato. Stando a quanto scritto da La Prealpina, la società varesina sarebbe in trattativa avanzata con Marcus Keene, guardia statunitense 25enne di 178 centimetri che vanta un grande feeling col canestro come dicono le cifre dell’ultima stagione (20 punti di media in VTB League col 38% da tre punti).

Il nativo di San Antonio avrebbe rotto con il Cedevita-Olimpia Lubiana con cui ha disputato la prima parte della nuova stagione disputando EuroCup e ABA Liga andando oltre la doppia cifra di media. Se la Openjobmetis dovesse riuscire a tesserarlo entro le 11 di venerdì mattina e risolvere in Slovenia (dove il giocatore risiede al momento) le pratiche del visto, Keene avrebbe tutte le carte in regola per esordire sabato sera nell’anticipo contro Tortona (palla a due alle 20) con la maglia varesina, ma questo aspetto rimane un punto di domanda.

Si tratterebbe nel caso di un innesto importante per coach Adriano Vertemati che potrebbe trovare in Keene un pedina in grado di dare continuità, precisione col tiro pesante ma anche una buona visione del campo, considerati i 5 assist di media in 29 minuti e mezzo per 22 partite con la maglia degli estoni.