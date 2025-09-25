Varese, KO PESANTISSIMO contro Tortona: ci saranno dei cambiamenti immediati?

Il -56 subito nell’ultima amichevole contro Bertram Tortona rischia di lasciare il segno in casa Openjobmetis Varese. La squadra di coach Kastritis è stata travolta da un parziale di 36-0, cedendo nettamente a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato di Serie A Basket 2025/26.

Un passivo così pesante non può passare inosservato. Lo ha sottolineato lo stesso GM Horowitz, che ha commentato:

“Non ci sono scuse per una prova del genere. Adesso abbiamo domenica una partita per rifarci subito di questa serata che non è assolutamente giustificabile.”

Secondo quanto riportato da Varese Sport, Horowitz non ha voluto rispondere ulteriormente alle domande dei giornalisti, preferendo un confronto a porte chiuse con l’altro GM Sogolow e con coach Kastritis.

Possibili stravolgimenti in arrivo?

Il pesante stop contro Tortona potrebbe portare a riflessioni importanti sul futuro immediato della squadra. I lunghi colloqui della dirigenza con lo staff tecnico fanno pensare a valutazioni approfondite, soprattutto considerando l’assenza di Renfro, che resta ai box.

Verso l’esordio in Serie A

Il campionato di Serie A è ormai alle porte e l’Openjobmetis Varese non può permettersi ulteriori passi falsi. La prossima sfida amichevole diventa già un test fondamentale per capire la reazione della squadra e il reale stato di forma del gruppo.

I tifosi biancorossi si aspettano una risposta immediata, consapevoli che un nuovo crollo potrebbe accelerare decisioni drastiche in vista dell’inizio ufficiale della stagione.