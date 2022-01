Varese, per il momento Ale Gentile resta per “colpa” di Riccardo Visconti

Ale Gentile lascerà presto l’Openjobmetis Varese? Forse. Al momento La Prealpina, a firma di Giuseppe Sciascia, scrive che Riccardo Visconti ha rifiutato il prestito in Lombardia perché vuole continuare a giocarsi le sue chance in Puglia, considerando le diverse prospettive dei due club.

Ciò significa che Alessandro Gentile non può salutare – per il momento – la formazione biancorossa, ma non è detto che non lo farà nel futuro prossimo. Di fatto Alegent è un separato in casa alla Pallacanestro Varese, che sarebbe ben contenta di accogliere Visconti e magari sostituire lo stipendio dell’ex capitano dell’Olimpia Milano con quello di uno straniero.

