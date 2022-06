Varese, Prigioni riceve l’offerta per il posto di capo allenatore

Spunta il nome di Pablo Prigioni per la panchina della Openjobmetis Varese, secondo La Prealpina. E’ solida la connessione con l’Amministratore Delegato, Luis Scola, di cui è stato compagno di club a Vitoria nel 2007 e poi in quella nazionale argentina che ha guadagnato la medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Attualmente, Prigioni riveste il ruolo di assistente allenatore ai Minnesota Timberwolves (lo è stato anche ai New York Knicks e ai Brooklyn Nets) e pare che la dirigenza varesina abbia già fatto la proposta al veterano argentino.

Il suo nome non è l’unico sulla lista di Scola e del GM Michael Arcieri che andrebbero a “pescare” sempre nel bacino di allenatori oltreoceano, in particolare in G-League (come era stato per l’ex allenatore Johan Roijakkers, licenziato a poche giornate dalla fine): si parla di Ryan Pannone, come riporta La Prealpina, al momento sulla panchina dei Birmingham Squadrons, ovvero la squadra affiliata dei New Orleans Pelicans. Per la scelta del nuovo head coach potrebbero essere decisivi già i prossimi giorni, prima di cominciare poi anche la costruzione della nuova squadra per la stagione 2022/23.