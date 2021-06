Varese, sempre più probabile la permanenza di De Vico. Strautins verso l’addio

Dopo il rinnovo contrattuale di Giancarlo Ferrero, per il momento il mercato della Pallacanestro Varese si sta concentrando nel reparto delle ali. Pare, secondo La Prealpina, che la squadra stia pensando di rinegoziare e allungare il contratto fino al 2023 a Niccolò De Vico. Per Strautins invece, che ha giocato da titolare l’intera stagione 2020/21 (mettendo a referto 10.8 punti con 6.2 rimbalzi in 27 minuti per 28 gare), pare che il progetto della squadra per il prossimo campionato sia quello di riservargli un ruolo dalla panchina e concedergli un minutaggio di circa 15 minuti ad allacciata di scarpe. Intenzione che non piacerebbe al lettone, per questo motivo, sempre di più verso l’addio.

Foto copertina: Alberto Ossola (Pallacanestrovarese.it)