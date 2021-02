Varese recupera Douglas per il match contro Brindisi. In dubbio Beane, assente Egbunu

La Pallacanestro Varese torna in campo per il recupero contro la Happy Casa Brindisi dopo la sconfitta nel derby di domenica pomeriggio contro Cantù. A disposizione di coach Massimo Bulleri ci sarà Toney Douglas, la presenza di Anthony Beane, l’ultimo dell’organico varesino a risultare negativo all’ultimo giro di tamponi, invece è in dubbio.

Sarà una Varese quasi a pieno organico quindi quella che giocherà contro i brindisini. Non ci sarà John Egbunu: il nuovo acquisto varesino ha svolto le visite mediche, ma non scenderà in campo con la squadra. Lo staff non vuole mettere a rischio l’ex Long Island Nets dopo un numero ancora esiguo di allenamenti svolti.

Fonte: La Prealpina

Foto copertina: profilo ufficiale Pallacanestro Varese

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.