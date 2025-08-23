Varese scalda i motori, applausi dei tifosi e 2000 abbonamenti già venduti

Non era una presentazione ufficiale, ma il primo test davanti ai tifosi sul parquet del Campus ha comunque dato qualche segnale incoraggiante sulla nuova Pallacanestro Varese. La squadra di Ioannis Kastritis è ancora un cantiere aperto: Olivier Nkamhoua sarà impegnato a EuroBasket con la Finlandia e manca ancora una guardia per completare il roster. Ma l’impatto iniziale è stato positivo.

La società non ha mai nascosto la soddisfazione per il gruppo messo insieme, che sta iniziando a costruire la propria chimica. Qualche acciacco per Stefan Moody – chiamato a essere il faro del gioco biancorosso – nell’allenamento di ieri mattina, mentre Tazé Moore sta ancora prendendo confidenza con il sistema di “coach K”, così come gli altri nuovi innesti.

Il pubblico ha comunque apprezzato, con applausi che hanno accompagnato le prime giocate della squadra. Un segnale incoraggiante, così come il traguardo dei 2000 abbonamenti già superato a metà agosto: un dato che migliora le cifre della scorsa pre-season e testimonia la voglia della piazza di accompagnare Varese in questa nuova avventura.

“Vedervi così tanti per l’allenamento è una grande motivazione per noi. Ci fa enormemente piacere e vi garantiamo che daremo il massimo in ogni partita. I ragazzi stanno già lavorando duramente, non sono tutti allo stesso livello fisico, ma credo che nell’arco di un paio di settimane vedremo più equilibrio. L’importante in questo momento è che hanno tutti voglia di lavorare e di mettersi in gioco. Di questo sono soddisfatto” – coach Ioannis Kastritis

Il primo vero banco di prova sarà l’amichevole del 29 agosto contro Sam Massagno, a porte chiuse. Poi la Openjobmetis tornerà davanti al proprio pubblico il 3 settembre, quando alla Itelyum Arena ospiterà Bergamo. A seguire il test in trasferta contro Tortona, in programma sabato 6, e infine il ritiro di Gressoney (8-11 settembre) che anticipa il Trofeo Lombardia (13-14 settembre).