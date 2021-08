Varese, Scola lascia il campo per assumere un ruolo dirigenziale

Il futuro di Luis Scola sarà ancora con la Pallacanestro Varese, ma nelle vesti di dirigente. Questo quanto riportato dai rumors che arrivano dall’Argentina: ne aveva già parlato il GM Andrea Conti in sede di presentazione della squadra, qualche giorno fa, ipotizzando questo tipo di scelta dal giocatore.

E’ stato lo stesso Scola infatti, nel corso dell’estate, ad indicare alla società di non essere preso in considerazione per la costruzione della squadra in vista della stagione 2021/22. Una decisione definitiva di fatto non c’era ancora, ma ora sembra tutto deciso. Scola si ritira dal campo, ma la sua presenza sarà molto importante dietro le quinte all’interno della dirigenza della Openjobmetis Varese.

Luis Scola va a seguir con la camiseta de Varese puesta. Dijo que no lo cuenten para la pretemporada pero al regreso de sus vacaciones en Grecia se espera que el equipo anuncie su nuevo papel fuera de la cancha. #Básquet pic.twitter.com/lGmIU73cyY — Andrés Pando (@andresp) August 25, 2021