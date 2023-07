L’Openjobmetis al 27 luglio non ha ancora un allenatore dopo l’addio di Matt Brase e il no improvviso di Chase Buford. Ecco allora che Varese potrebbe puntare sull’ex vice allenatore dell’Olimpia EA7 Milano, Tom Bialaszewski. L’americano ex Lakers è stato al fianco di Ettore Messina per 2 anni dal 2019 al 2021. A riportare la notizia è il quotidiano varesino, La Prealpina.

L’idea di Luis Scola, come si vede, è quella comunque di continuare con un tecnico americano. Che possa portare una pallacanestro diversa rispetto a quella che siamo soliti vedere dai nostri coach.

In particolare a fare la differenza in favore di Tom Bialaszewski ci starebbe pensando proprio Luis Scuola, essendo stato allenato proprio da lui nell’annata in cui El General ha giocato a Milano, nel 2019-2020, dopo la sua grandissima esperienza al Mondiale.

La situazione è in evoluzione e ci potrebbero essere grandi sviluppi nelle prossime ore, con Bialaszewski che potrebbe pensare di tornare in Italia, a Varese, a pochi chilometri da Milano, dopo 2 anni di assenza dal nostro Paese.

Stiamo a vedere se ci saranno novità questa settimana oppure se dovremo attendere agosto, con un roster che è quasi completato ma che non ha chi lo dirigerà, ovvero l’head coach. Non proprio una banalità.