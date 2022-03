Varese, trauma distorsivo alla caviglia per Marcus Keene

Brutte notizie nel venerdì pomeriggio che anticipa la sfida casalinga contro la VL Pesaro per la Pallacanestro Varese. Marcus Keene ha subito un trauma distorsivo alla caviglia di primo grado nel corso dell’allenamento di ieri, come ha comunicato la società sui canali social. Il giocatore americano, leader della nuova Openjobmetis di coach Johan Roijakkers con 18 ponti e 3.8 assist di media, si sottoporrà agli accertamenti nei prossimi giorni.

Per la squadra però, che vuole mantenere il settimo posto conquistato la settimana scorsa con la vittoria sul campo della GeVi Napoli, si tratta di un brutto colpo soprattutto in ottica futura. I tempi di recupero, di norma, per un infortunio di questo calibro si aggirano attorno alle 3/6 settimane. Nei prossimi giorni, seguiranno aggiornamenti in merito alla condizione di Keene.