Kastritis verso Varese-Trieste: “Dobbiamo replicare l’atteggiamento delle ultime partite”

Dare continuità alla crescita vista contro Cremona e Brescia è la priorità di Varese. Sotto gli occhi di un ospite speciale come Kristjan Kangur – leggenda biancorossa – in città per stare vicino al figlio Robert, pupillo del settore giovanile varesino, la Openjobmetis ha messo a punto la rifinitura in vista della sfida contro Trieste con un imperativo: non sottovalutare l’avversario.

La squadra di coach Israel Gonzalez ha perso nell’ultimo turno di Basketball Champions League contro Wurzburg ed è in cerca di riscatto dopo aver perso tre delle ultime quattro gare lontano da casa in LBA. “Siamo entusiasti di tornare a casa dopo due trasferte di fila. Finora Trieste è stata una squadra imprevedibile, a cui piace alzare il ritmo e correre tanto. Dobbiamo giocare concentrati e mettere in campo il nostro stile di gioco”.

La chiave della sfida contro Trieste

Rientrando dalla pausa per le finestre di qualificazione ai Mondiali, si sono visti i primi miglioramenti del lavoro che Kastritis sta facendo sul carattere, con una squadra che continua a progredire in condizione fisica e consapevolezza dei propri mezzi. “Stiamo lavorando sempre meglio, sarà importante replicare l’atteggiamento che abbiamo mostrato nelle ultime partite. Insisto su quello che ho detto anche altre volte: siamo in un momento della stagione in cui certamente vogliamo vincere, ma allo stesso tempo stiamo crescendo e giocando molto bene”.

La necessità di vincere

Non lo nasconde nemmeno Luis Scola, ai margini della cena di Natale, con l’obiettivo di conquistare almeno altre dieci vittorie prima della fine della stagione. Kastritis lo ribadisce anche al termine dell’allenamento odierno, consapevole che conquistare almeno un’altra ventina di punti significherebbe una salvezza (quasi) automatica. “Sono molto più che ottimista sul fatto che possiamo vincere ancora molte partite durante la stagione, ma dobbiamo andare passo per passo”.

L’incognita della sfida contro Trieste

La sfida contro Trieste presenta diverse incognite. La principale è l’assenza di Mady Cissoko, fuori fino a gennaio dopo l’infortunio rimediato nell’ultima giornata, che priva la squadra di Gonzalez di una presenza da 11,2 punti e 7,8 rimbalzi sotto canestro. L’assenza del centro maliano, però, non autorizza cali di tensione e avrà sicuramente spinto Trieste a lavorare su assetti e letture diverse, sia nella metà campo offensiva sia in quella difensiva, togliendo punti di riferimento alla OJM

“Abbiamo pensato a diverse strategie che però non voglio svelare. Verranno qui con la voglia di giocare efficacemente e vincere perché hanno talento, esperienza, i giocatori e il coaching staff all’altezza. Voglio enfatizzare la necessità di restare concentrati, giocare il nostro basket e non perder la testa nei momenti difficili. Non possiamo farlo contro una squadra come Trieste”.





