Varese-Trieste, le pagelle: Doyle, Delia e Alviti trascinano l’Allianz ai play-off, Beane e Douglas non bastano ai padroni di casa

La Pallacanestro Trieste vince per 79-73 in casa della Pallacanestro Varese e si assicura aritmeticamente un posto ai play-off della LBA Serie A. Di seguito le nostre valutazioni sul match vinto dai giuliani alla Enerxenia Arena, parquet di casa della Openjobmetis.

OPENJOBMETIS VARESE

J. Egbunu 6,5: anche se un po’ limitato all’inizio, la sua presenza a rimbalzo e nell’area piccola risulta fondamentale per tenere in partita i biancorossi soprattutto nell’ultimo quarto. Chiude con 14 punti e 13 rimbalzi, ennesima doppia doppia della stagione.

L. Scola 5,5: la classe non è acqua e il campione argentino lo dimostra ancora una volta, ma rispetto al solito non è nella sua giornata migliore. Non merita, però, la sufficienza piena in questa gara.

T. Douglas 7: si accende soprattutto nel secondo tempo, dando una grossa mano a Beane e portando alla causa varesina ben 14 punti. Non bastano, però, per vincere, nonostante anche un’ottima difesa.

M. Ruzzier 6,5: un vero e proprio derby per lui, nato proprio a Trieste. Fa quello che deve fare quando viene chiamato in causa e merita una sufficienza piena. Chiude con 11 punti a referto.

A. Strautins 4,5: partita non esaltante quella del lettone, spesso in ritardo e non completamente in partita. Probabilmente sentiva la gara contro la sua ex squadra, ma da lui ci si aspetta di più.

A. Morse 4: gara sotto tono, mai veramente con la testa sul parquet. Pur giocando solo 10 minuti sfigura molto male in questo match, non trovando mai il canestro. Non si può non dargli un voto molto brutto.

G. Ferrero 5: la sua grande grinta non basta oggi. Prova a fare quello che può, ma Varese deve soccombere, così come il capitano che non arriva alla sufficienza in questo match.

De Nicolao 5,5: si vede poco in campo, ma prova a fare quello che può per la sua compagine. Chiude 6 punti, che però non bastano per la sufficienza piena.

N. De Vico: mai sul parquet in questa partita e quindi non valutabile.

N. Virginio: non mette mai piede in campo, quindi non giudicabile.

A. Beane 7: grande protagonista per la Openjobmetis. Mette a referto 19 punti, provando a guidare la sua squadra alla vittoria, giocando anche molto bene in fase difensiva, ma non basta. Resta, però, il migliore in campo per i padroni di casa,

G. De: pochissimi minuti per lui sul parquet e gara quindi non valutabile.

A. Van: non mette mai piede in campo, quindi non giudicabile.

Coach Bulleri 6: prova di tutto per fermare Trieste ei suoi attacchi, ma non ci riesce. Peccato perché all’inizio la sua squadra sembra in palla e ben disposta in campo. Poi, però, soprattutto nell’ultimo quarto soffre la fisicità e la freschezza dei giuliani. La salvezza arriva comunque, vista la sconfitta di Cremona, ma la sconfitta resta, soprattutto in ottica post season.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE

M. Delia 7,5: sotto canestro fa sentire i suoi centimetri e il suo talento, sia in attacco che in difesa. Cliente scomodo per Varese in tutta la partita ed ennesima ottima prova (13 punti e 9 rimbalzi), che vale tanto per i giuliani.

M. Doyle 8: stasera lo statunitense c’è: si vede e si sente. Sempre in partita e miglior realizzatore dell’Allianz in questo match con 16 punti, non solo questo però perché smazza anche 8 assist per i compagni.

M. Da Ros 6,5: solita buona gara, giocata con intelligenza e carisma, da parte del lungo milanese. Una sufficienza più che meritata. Chiude con 7 punti.

M. Henry 6,5: partita di alti e bassi, come sempre, per l’americano. Quando si accende, però, sa far male, risultando spesso decisivo per i suoi. Chiude con 11 punti e 9 rimbalzi.

A. Coronica S. V. : non mette mai piede in campo, quindi non giudicabile.

D. Cavaliero 6: la sua esperienza da veterano si sente sul parquet e l’Allianz spesso si affida a lui pe gestire la palla nei moment importanti.

T. Laquintana 6,5: cerca di non fa ripiangere Fernandez e ci riesce abbastanza bene. Gestisce bene la palla e segna anche punti importanti. Alla fine per lui sono 11 i canestri.

D. Upson 6: gara solida del lungo di Augusta, che quando gioca fa quello che deve fare, senza troppe sbavature.

A. Grazulis 6: non è al meglio della condizione, ma fa comunque il suo (anche di più) quando è in campo meritandosi la sufficienza piena.

D. Alviti 7: solita partita equilibrata e di sostanza per l’ex Treviso, che sfrutta il suo tiro mortifero anche in questo match e alla fine risulta decisivo per Trieste. Chiude con 13 punti e 7 rimbalzi, confermandosi una delle sorprese della stagione.

Coach Dalmasson 7: con calma e sangue freddo guida la sua squadra alla vittoria, impartendo, grazie all’aiuto del suo staff, le giuste indicazioni e chiedendo giocate semplici, che però sono efficacissime. Spesso criticato in alcune partite, oggi dimostra perché merita sedere su una panchina di Serie A!

Fonte Immagine in evidenza: Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004

