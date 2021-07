Varese, trovato l’accordo con Niccolò De Vico per la separazione

Niccolò De Vico non sarà più un giocatore della Pallacanestro Varese. Il giocatore e la società hanno trovato un accordo per separarsi: la OJM pagherà una buonuscita al giocatore, pronto a viaggiare in direzione Torino, che aveva ancora un anno di contatto con la squadra.

Pare che l’ala ex Reggio, Cremona e ora anche Varese, firmerà un contratto con Torino che gli garantirà il 40% in più dell’ingaggio che avrebbe percepito nel 2021/22 da Varese.

Fonte: La Prealpina

Foto copertina: sito ufficiale Pallacanestro Varese