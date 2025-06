Varese, ufficiale l’accordo con Matteo Librizzi fino al 2028

Dopo settimane di rumors, questa sera è arrivata l’ufficialità: la Pallacanestro Varese fa la prima mossa della propria offseason blindando il talentino, nonché capitano nell’ultima stagione, Matteo Librizzi. L’azzurro ha avuto molto spazio in questa stagione, giocando oltre 22′ di media e producendo 10.7 punti a partita. Numeri importanti per un giocatore di 23 anni che in poco tempo ha conquistato i cuori dei tifosi biancorossi. Librizzi ha firmato ora fino al 2028.

“Sono felice ed orgoglioso di continuare ad indossare questa maglia nella mia città, dove sono nato, cresciuto e dove ho mosso i primi passi su un campo da basket. Grazie a chi ogni giorno mi fa sentire il calore di essere a casa, soprattutto i miei tifosi, che con la loro passione rendono ogni partita un’emozione indimenticabile. Varese è casa mia e continuerò a dare tutto me stesso per questi colori. Ci vediamo presto al palazzetto” ha dichiarato Librizzi.

Il ragazzo classe 2002 è un simbolo della squadra di Luis Scola anche per le sue origini: Librizzi è infatti nato a Varese, è cresciuto cestisticamente nella Robur per poi passare nel 2014, quindi a soli 12 anni, alla Pallacanestro Varese. Dopo la trafila nelle giovanili, nel 2021 era arrivato l’esordio in LBA.