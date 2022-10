Varese vince con Sassari, De Nicolao: “Difendendo e correndo in attacco facciamo la differenza”

La Pallacanestro Varese esordisce nel migliore dei modi: vittoria contro Sassari per 87-81 e primi due punti in tasca. Fanno la differenza i 4 uomini in doppia cifra (Johnson 20, Ross 15, Brown 14, Caruso 10), ma anche la grande energia di un Giovanni De Nicolao sempre pronto quando chiamato in causa.

2/5 da tre per il play della Openjobmetis per 9 punti complessivi con 3 rimbalzi e 2 assist, ma a cambiare la direzione della partita sono le sue due palle rubate, che spengono il miglior momento della Dinamo entrando negli ultimi due minuti col punteggio sull’83-77.

“Quando entro in campo penso sempre che prima di tutto bisogna difendere bene, poi l’attacco viene da sé. Abbiamo raccolto un paio di palloni rubati, poi contropiede e tripla. Poi quando prendi ritmo davanti a questo pubblico è davvero difficile fermarci perché in difesa abbiamo tanta energia e in attacco riusciamo a correre bene”.

Varese temeva la fisicità di Sassari, soprattutto di Onuaku sotto le plance, ma ha trovato la soluzione per neutralizzare la forza avversaria correndo tanto e difendendo con tanta energia sotto canestro.

“Detto così sembra semplice, ma quando riusciamo a difendere bene e poi eseguire anche bene in attacco magari battendo l’ultimo uomo, battendo l’uomo sul pick and roll e quindi prendere un vantaggio e portartelo dall’altra parte… quella è la chiave. Passarsi la palla, correre da un lato all’altro e poi è tutto più semplice”.

Ottimo anche l’esordio al fianco di Colbey Ross. L’americano non parte nel migliore dei modi, ma poi riesce a trovare le misure alla difesa del Banco affondando il colpo spesso nel pitturato e raccogliendo i passaggi di DeNik. 15 punti e 6 assist per l’americano alla prima stagione in LBA.

“Penso che possiamo benissimo giocare insieme perché lui è un realizzatore quindi io magari riesco ad organizzare un po’ di già la squadra, a difendere sull’avversario più forte, lui invece finalizza ed attacca il ferro”.