Varese vince il secondo test di pre season contro Bergamo: 3 spunti per conoscere la nuova OJM

Nella seconda uscita stagionale Varese parte piano, poi prende ritmo e convince. Nel primo quarto cerca ancora la giusta velocità, restando in scia soprattutto grazie a D’Angelo Harrison, subito protagonista con 14 punti. La vera svolta arriva però dopo l’intervallo: al rientro dagli spogliatoi la squadra di Kastritis mostra i primi frutti di un mese di lavoro intenso.

Al 26’ il tabellone dice 68-56: i biancorossi bombardano dall’arco, subiscono qualche break nel primo tempo ma, complici anche le assenze di Bergamo – formazione comunque solida per la A2 – prendono definitivamente in mano la partita. Da lì in poi si intravede la OJM che sarà: ritmo alto, difesa aggressiva e soprattutto tanti canestri da tre.

La filosofia di coach Kastritis non cambia: continuità e tiro pesante. Lo confermano i numeri, con Varese che vola fino al +23 (83-59) grazie a un clamoroso 20/54 da tre. Nel finale la squadra dilaga, sfonda quota 100 come già nell’esordio, e chiude con autorità: 102-81 contro Bergamo.

“Dobbiamo aspettarci ancora diversi alti e bassi, abbiamo tante cose da migliorare ma siamo molto contenti di tutto il gruppo. Sappiamo che faremo degli errori, ma li affrontiamo a viso aperto. Dobbiamo amare i nostri errori in questo momento. È importante continuare a migliorarsi giorno dopo giorno”

Il test contro Bergamo offre diversi spunti positivi.

A immagine e somiglianza di Kastritis

Coach Kastritis sta plasmando un gruppo che rispecchia i suoi valori: spirito di squadra e voglia di mettersi in gioco prima per i compagni che per sé stessi. A questo punto della pre season, dopo soltanto un mese di allenamenti, non è scontato e già questo è un buon punto di partenza. La squadra già si tuffa per recuperare palloni, pressa a tutto campo (Bergamo commette infrazione di campo 3 volte), si spende sugli aiuti difensivi: la squadra non è diversa rispetto all’anno scorso, ma chi ben comincia…

Segnare tanto – e da tre punti

Anche nella seconda amichevole di pre campionato Varese traccia una linea molto chiara: la squadra punta a segnare tanto (106 punti contro Sam Massagno, 102 contro Bergamo) tirando tanto da tre punti. 24/48 alla fine dei primi 48’ alla Iteylum Arena, soltanto 9/20 da due. Stefan Moody firma i suoi 19 punti con tiri da tre (6/11), aggiungendo anche un tiro libero. Davide Alviti finisce con 23 punti, chiude con 7 triple segnate su 11 tentativi, 8/15 totale. La filosofia della società rimane sempre la stessa e la parola chiave della OJM è continuità.

Il potenziale difensivo c’è, così sembra

Dall’altra parte del campo invece c’è tanto lavoro da fare, ma la materia da plasmare è malleabile sui cardini di gioco di “coach K”. Anche dando uno sguardo più generale, alla Openjobmetis manca fisico in area, ma il ritmo e la velocità mostrati contro Bergamo sono un buon punto di partenza per sopperire alle mancanze. A patto di non subire 100 punti a gara.