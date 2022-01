Varese vuole Echodas, Reyes arriva in settimana

Dopo la clamorosa vittoria contro la Reyer Venezia, l’Openjobmetis torna a pensare al mercato. Le prossime ore saranno decisive da questo punto di vista per quanto riguarda la possibile firma del nuovo centro titolare. La società varesina rimane in pressing, secondo quanto riportato da La Prealpina, su Martynas Echodas, 5 lituano visto in campo proprio nella serata di ieri alla Enerxenia Arena.

Il passaggio decisivo sarà l’annuncio di Jeremy Morgan, cercato e trovato da Venezia al posto di Kostas Koufos. Con la firma dell’americano, Echodas verrebbe tagliato dalla Reyer favorendo così l’intervento di Varese che vorrebbe averlo a disposizione già per la sfida contro Reggio Emilia (22/01) e quelle contro Trento (28 e 30/01).

Chiusa invece la trattativa per Justin Reyes. E’ ormai praticamente sicuro l’arrivo in città del giocatore (passaporto USA e portoricano) per giovedì, secondo quanto scritto da La Prealpina e confermato a Basketuniverso. La OJM spera di averlo a disposizione per la partita di Reggio contro la UnaHotels.