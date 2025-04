Vasilije Micić ai margini dei Suns, possibile ritorno subito in Europa: pronta un’offerta monstre

Nelle sue due stagioni NBA tra Thunder, Hornets e Suns, Vasilije Micić ha dimostrato di poter lasciare il segno anche oltreoceano, quando schierato con un buon minutaggio. Dopo un inizio limitato a OKC, il playmaker serbo ha trovato spazio e responsabilità agli Charlotte Hornets, raggiungendo 10.8 punti e 6.2 assist di media in 30 partite nella passata stagione. Passato poi ai Phoenix Suns a febbraio, ora Micić è ora ai margini della franchigia dell’Arizona e in questi mesi ha disputato solo 5 partite con 4′ di media in campo.

Per questo, appena sarà finita la stagione regolare tra pochi giorni (i Suns sono quasi matematicamente fuori dalla postseason), Micić potrebbe chiudere la sua annata tornando dove è già stato grande: in Europa. Il serbo ha infatti vinto per due volte l’EuroLega da MVP delle Final Four, sia nel 2021 che nel 2022.

Secondo il sito israeliano israelhayom.co.il l’Hapoel Tel-Aviv vorrebbe convincere Micić a trasferirsi in biancorosso già nei prossimi giorni, con un’offerta monstre: si parla di un possibile contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione. Se l’affare dovesse concretizzarsi, l’attuale giocatore dei Suns diventerebbe il più pagato d’Europa. L’Hapoel Tel-Aviv non ha nascosto le proprie ambizioni negli ultimi mesi, ingaggiando campioni come Pat Beverley e Johnathan Motley e raggiungendo la finale di EuroCup (dove è attualmente in vantaggio avendo vinto l’andata contro Gran Canaria 74-65). Il club è però fortemente penalizzato, a livello di appeal, dalla situazione geopolitica in Medio Oriente e nel corso della stagione diversi giocatori hanno lasciato l’Hapoel a causa della guerra. Nonostante questo, è probabile che l’Hapoel l’anno prossimo giochi in EuroLega e Vasilije Micić potrebbe così militare ancora una volta nella competizione che lo ha reso grande.

Foto: FIBA