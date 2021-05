Vasilije Micic è stato eletto MVP di Eurolega 2020-21

Forse a fine stagione lascerà l’Europa per la NBA e gli Oklahoma City Thunder, ma Vasilije Micic ha intenzione di chiudere col botto portandosi a casa l’Eurolega. Il playmaker serbo disputerà nel weekend le Final Four, partendo dalla semifinale contro il CSKA Mosca. Nel frattempo un titolo in bacheca lo ha già messo, individuale. Poco fa infatti l’Eurolega ha annunciato Micic come MVP della stagione 2020-21.

The EuroLeague’s 2020-21 season MVP… A STUNNING campaign from Vasilije Micic 👏 pic.twitter.com/qUO9RC9SaD — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2021

Vasilije Micic ha chiuso la stagione (RS più Playoff) con 16.3 punti e 4.8 assist di media in poco meno di 30′. Numeri in continua crescita lungo la sua carriera, giunta alla terza stagione con l’Efes. Il club turco, anche grazie alla sua leadership, ha chiuso terzo in stagione regolare dopo essere partito 1-3.

