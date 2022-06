Vasilije Micic firmerà in NBA grazie a… Nikola Jokic?

Nikola Jokic è senza dubbio uno dei più grandi giocatori europei nella storia NBA. L’MVP della Lega in carica ha un po’ di affinità con i giocatori della sua Nazione – comprensibilmente – il che potrebbe portare i Denver Nuggets a inseguire la star europea, Vasilije Micic.

Secondo Jake Fischer di Bleacher Report, Jokic è stata una figura centrale nell’interesse riportato dai Nuggets per Micic. La point guard 28enne è stata originariamente arruolata dai Philadelphia 76ers nel 2014, ma deve ancora fare il suo debutto in NBA. I diritti al Draft di Micic sono stati ceduti agli Oklahoma City Thunder nel 2020 come parte dell’accordo per prendere Al Horford. In questo momento, però, sembra che Denver sia alle calcagna del connazionale di Jokic:

Il playmaker serbo, Vasilije Micic, rimane un nome caldo sul mercato. OKC detiene i suoi diritti di Draft e si dice che Nikola Jokic sia un fattore trainante nell’interesse di Denver per ottenere l’MVP di EuroLeague. Anche San Antonio, Milwaukee e Chicago sono state menzionate come legittime corteggiatrici.

Come afferma il rumors qui sopra, i Nuggets hanno una certa concorrenza per Micic. Anche i San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks e Chicago Bulls sono stati tutti legati alla stella serba, quindi Jokic e compagni avranno il loro lavoro da fare per convincerlo a scegliere loro.

