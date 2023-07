Vasilije Micić segue le orme di Vezenkov e firma con i Thunder

In una sola giornata, due MVP di EuroLega sono volati in NBA. Prima Sasha Vezenkov, miglior giocatore dell’ultima edizione, ha firmato un triennale con i Sacramento Kings. Ora è stata invece la volta di Vasilije Micić, che ha vinto il premio nel 2021 e ha aggiunto due MVP delle Final Four nel 2021 e nel 2022: per il serbo accordo triennale da 23.5 milioni di dollari complessivi con gli Oklahoma City Thunder. Di Micić ad OKC si era parlato anche un anno fa, visto che i Thunder ne detenevano da tempo i diritti: il giocatore era però rimasto un altro anno all’Efes.

Arrivato a 29 anni, Micić probabilmente non si vuole precludere la NBA nonostante i Thunder non abbiano chissà quali ambizioni nel breve periodo. Il serbo era stato ad Oklahoma City nelle scorse settimane, e questo faceva presagire una possibile firma imminente. Nell’ultima stagione, Micić ha mantenuto 16.0 punti e 5.4 assist di media in EuroLega, fallendo però l’accesso ai Playoff.