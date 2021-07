Vasilije Micic svela perché ha giocato solo 14′ in Serbia-Italia

La Serbia in questo Preolimpico aveva già diverse assenze, alle quali si è aggiunta a partita in corso, nella finale contro l’Italia, anche quella di Vasilije Micic. L’MVP dell’ultima Eurolega era il miglior giocatore a disposizione di coach Kokoskov insieme a Milos Teodosic e Boban Marjanovic, la sua assenza ha sicuramente pesato. Intervistato da SportKlub, Micic ha svelato perché è stato in campo solo 14′ nella finale, tutti nel primo tempo.

Non ho mai cercato scuse in vita mia, e non lo voglio fare ora. Tutto quello che devo dire è che alla fine del riscaldamento ho sentito uno strappo muscolare al quadricipite. Non mi spiego come sia successo. Ho provato a giocare, ma non potevo dare il massimo. Mi dispiace che non siamo riusciti a qualificarci per le Olimpiadi, ma la vita va avanti.

In quei 14′ in campo, Micic ha comunque fatto la differenza per la Serbia con 8 punti che però, fortunatamente, non hanno fermato la corsa degli Azzurri verso Tokyo.

Foto: FIBA