Vasilije Micić vicino al ritorno in EuroLega: accordo ad un passo

Dopo la vittoria dell’EuroLega ad Abu Dhabi, il Fenerbahçe non ha intenzione di fermarsi e mira a rafforzare ulteriormente un roster già competitivo. L’obiettivo numero uno è chiaro: riportare in Turchia il playmaker serbo Vasilije Micić.

Grande protagonista in Europa con l’Anadolu Efes, col quale è stato MVP delle Final Four di EuroLega nel 2021 e 2022, Micić ha trascorso gli ultimi due anni in NBA con Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets e Phoenix Suns. Le sue medie complessive negli Stati Uniti sono state 6.8 punti e 3.9 assist, ma da quando lo scorso febbraio è stato ceduto ai Suns ha rarissimamente visto il campo.

Secondo fonti Chema de Lucas, il Fenerbahçe sarebbe vicino all’accordo con Micić. I dettagli non sono noti, ma nelle scorse settimane si parlava di un triennale da 12 milioni di dollari, superiore alle proposte avanzate da Olympiacos.

Vasilije Micić attualmente è ancora sotto contratto con Phoenix, che hanno tempo fino al 29 giugno per decidere se esercitare un’opzione da 8,1 milioni di dollari per tenerlo in squadra. Visto comunque lo scarso utilizzo del serbo, è probabile che la Team Option venga declinata dalla franchigia.

Foto: FIBA