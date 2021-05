Vassilis Spanoulis apre le porte a un suo ritorno in Nazionale

Vassilis Spanoulis potrebbe tornare a giocare con la Grecia. La leggenda dell’Olympiacos, infatti, ha aperto le porte al suo ritorno in nazionale.

Sarà decisivo un colloquoi con l’allenatore, Rick Pitino, che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni. In estate la Grecia giocherà il Preolimpico di Victoria con Canada, Cina, Uruguay, Repubblica Ceca e Turchia per cercare un posto alle Olimpiadi di Tokyo. Per gli Europei 2022, invece, i greci sono stati inseriti nello stesso girone dell’Italia con Estonia, Croazia, Ucraina e Gran Bretagna.

Spanoulis, 39 anni, non gioca in Nazionale dal 2015.

Fonte: Sport24.gr / Sportando

