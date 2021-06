Vassilis Spanoulis si ritira, Luka Doncic gli rende omaggio

Vassilis Spanoulis ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato, mettendo fine a una carriera leggendaria.

Fra i tanti che si sono ispirati al fenomeno greco c’è anche Luka Doncic, che ha definito più volte Spanoulis come uno dei giocatori ai quali ha sempre guardato con maggiore ammirazione.

Lo sloveno, perciò, ha reso omaggio a Spanoulis per il ritiro. Doncic ha postato su Twitter una foto che lo ritrae, ai tempi del Real Madrid, in marcatura sul greco, in maglia Olympiacos.

“Grazie di tutto”, ha scritto Doncic, aggiungendo l’hashtag “idol” che fa capire benissimo quale sia la sua ammirazione per Spanoulis.