Vassilis Spanoulis vicino al suo primo incarico da head coach

Vassilis Spanoulis si è ritirato l’anno scorso, ma dalla prossima stagione potrebbe tornare attivamente nel mondo del basket greco, questa volta come head coach. Secondo Sport24.gr, Spanoulis avrebbe ricevuto un’offerta dal Peristeri per diventare il nuovo allenatore: sarebbe per lui la prima esperienza ufficiale in panchina, anche se ha già guidato le giovanili dell’Olympiacos nell’ultimo Adidas Next Generation Tournament.

Spanoulis è una delle leggende del basket europeo degli ultimi 20 anni, vincitore per 3 volte dell’Eurolega e tutte e 3 le volte da MVP delle Final Four. Il Peristeri quest’anno ha chiuso ottavo in classifica venendo eliminato proprio dall’Olympiacos al primo turno di Playoff.