Venezia batte Bologna e forza gara-5: Kabengele e Munford trascinano la Reyer in una gara epica

Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna 84-78

(13-17; 25-21; 22-21; 24-19)

La Reyer Venezia non molla e pareggia la serie di semifinale contro la Virtus Bologna sul 2-2 grazie a una vittoria sofferta e spettacolare per 84-78 in una Gara 4 carica di emozioni. Al Taliercio, davanti a un pubblico caldissimo, è emersa la determinazione della squadra lagunare, capace di ribaltare l’inerzia del match negli ultimi minuti con le giocate decisive di Kabengele, Munford, Wiltjer e Parks.

Partenza sprint Virtus, poi la Reyer risponde

La Virtus parte fortissimo nel primo quarto (2-9), sfruttando i tagli di Akele e Diouf e le transizioni di Hackett e Clyburn. La Reyer fatica ad entrare in ritmo ma resta a galla grazie alle penetrazioni di Ennis e alla precisione di Wiltjer dall’arco. Il primo quarto si chiude sul 13-17 con la Virtus avanti.

Nel secondo periodo la Reyer cresce: McGruder e Kabengele rispondono ai canestri di Clyburn e Taylor, mentre Parks e Wheatle fanno sentire la loro fisicità. Il punteggio si mantiene in equilibrio con le due squadre che si alternano al comando. Si va all’intervallo lungo sul 38-38.

Kabengele e Munford cambiano il volto del match

Nel terzo quarto la Reyer trova il primo vantaggio della partita con Kabengele ed Ennis sugli scudi, mentre Hackett prova a tenere in scia la Virtus con canestri da veterano. La sfida si fa intensa, con continui sorpassi e contro-sorpassi: Wiltjer e Munford portano Venezia sul +5 ma i lunghi della Virtus accorciano le distanze. Il terzo periodo si chiude sul 60-59 per Venezia.

Quarto periodo da brividi: la Reyer la chiude con freddezza

Nell’ultima frazione il match si accende. Clyburn guida il tentativo di fuga Virtus, ma Munford, infallibile dall’arco (4 triple), e un dominante Kabengele (anche da tre punti) riportano avanti la Reyer. Il finale è infuocato: Parks è glaciale ai liberi, mentre Wheatle recupera un pallone pesantissimo che vale la bomba finale di Kabengele per l’84-78 definitivo.

Serie in parità: si decide tutto in Gara 5

La serie si allunga a Gara 5, in programma nei prossimi giorni a Bologna. La Virtus, ora sotto pressione, dovrà gestire la reazione emotiva di una Reyer galvanizzata da un successo costruito con intensità, lucidità e grande cuore.

QUI le stats complete del match.